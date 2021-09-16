Армения подала иск к Азербайджану в Международный суд ООН

Армения в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации инициировала разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Сообщается , что армянская сторона подала иск, в котором утверждается, что «Азербайджан на протяжении десятилетий» подвергал Армению расовой дискриминации и несёт ответственность, в частности, за массовые убийства, пытки и другие нарушения.

В этой связи в иске содержится требование о введении в отношении Азербайджана временных обеспечительных мер.

Ранее Министерство обороны Азербайджана направило письмо в оборонное ведомство России и командование миротворческих сил с просьбой принять необходимые меры по поводу незаконного перемещения транспортных средств, принадлежащих другим странам, на территорию республики, где сегодня временно размещён российский миротворческий контингент.