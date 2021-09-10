Азербайджан пожаловался России на незаконные поездки в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана направило письмо в оборонное ведомство России и командование миротворческих сил с просьбой принять необходимые меры по поводу незаконного перемещения транспортных средств, принадлежащих другим странам, на территорию республики, где сегодня временно размещён российский миротворческий контингент. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении говорится, что подобные действия противоречат трёхстороннему заявлению, которое было подписано лидерами России, Азербайджана и Армении в ноябре прошлого года.

Юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, и такие случаи являются нарушением законов нашей страны, — говорится в сообщении.

Ранее экс-командующий миротворческими войсками РФ в Карабахе Рустам Мурадов позитивно оценил работу российских миротворцев в этом регионе. Он также добавил, что российские миротворцы будут находиться на территории Карабаха в течение пяти лет после произошедшего конфликта. По его словам, впоследствии будет принято решение о дальнейшем продлении пребывания российского миротворческого контингента в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.