Армения назвала приемлемыми предложения РФ по конфликту с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/210debde-c0b3-11eb-bd17-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: lbuckshee.com

Предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе Армения считает приемлемыми. Об этом заявил и. о. вице-премьера республики Мгер Григорян в интервью агентству «Арменпресс».

Российские предложения по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Армении, — сообщил Григорян.

По его словам, Ереван письменно представил свою позицию российским представителям 19 мая.

В соответствии с этим уточнение линии границы может обсуждаться только в том случае, если азербайджанские воинские части покинут территорию Армении, — подчеркнул и. о. вице-премьера.

Он также отметил, что Армения считает важным вопрос возвращения военнопленных.

27 мая в Минобороны Азербайджана сообщили о провокации Вооружённых сил Армении. Две диверсионные группы проникли на территорию республики и пытались заминировать дорогу, ведущую к позициям ВС Азербайджана. Шесть человек были задержаны. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что переход армянских военных стал нарушением трёхсторонних договорённостей по Карабаху.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян утверждает, что взятые в плен армянские военные проводили работы по обустройству границы.