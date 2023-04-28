Турция и Россия договорились о создании платежной системы для туристов Sabah: Турция и Россия договорились о создании платежной системы для туристов

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Анкара и Москва договорились о создании единой платежной системы, которая позволит туристам из России совершать покупки в Турции, сообщает Sabah со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, согласие было достигнуто в ходе переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина 27 апреля. Новая система должна будет заработать на привычных дебетовых картах.

Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты. Центробанки нашли обоюдное решение, процесс догонит сезон, — поделились собеседники газеты.

Ранее сообщалось, что два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. По данным СМИ, одна из организаций намерена приступить к работе в Турции, вторая — там же и в ОАЭ. Эти терминалы появятся в отелях и магазинах.

Представители турбизнеса в Турции в связи с отказом большинства местных банков сотрудничать с российской платежной системой «Мир» придумали также альтернативное решение проблемы. Путешественникам предложат купить билет, точнее, карту на определенную сумму в лирах. С помощью нее можно оплачивать счета в ресторанах, покупки в магазинах, экскурсии, затем туроператоры будут переводить деньги в компании, чьими услугами пользовались россияне.