Российские банки установят терминалы для карт «Мир» в дружественных странах РБК: российские банки начнут установку терминалов для карт «Мир» в дружественных странах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РБК сообщает о том, что два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Об этом рассказали два источника на рынке. По данным СМИ, одна из организаций намерена приступить к работе в Турции, вторая — там же и в ОАЭ.

Мы видим спрос в странах, куда сохранился и вырос поток наших туристов. Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных торгово-сервисных предприятий, — рассказал один из собеседников издания.

Также источник отметил, что его банк будет устанавливать терминалы в первую очередь в отелях и крупных магазинах.

В настоящее время карты российской платежной системы «Мир» принимаются в десяти странах — это Вьетнам, Южная Корея, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. При этом в ряде из них существуют трудности при работе с системой.

Кроме того, Россия предпринимает попытки внедрить систему в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Предполагается, что карты «Мир» могут начать работать в Египте, Таиланде, Иране, Индии, Венесуэле, на Кубе и еще в ряде государств.

Ранее руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в рамках форума «Банки России — XXI век» ранее заявил, что уровень опасений и шума вокруг приема российских карт «Мир» за рубежом несколько преувеличен. По его словам, катастрофического снижения объемов платежей не произошло, хотя ситуация с картами «Мир» в Турции является «самой болезненной темой».