Россиянам объяснили, как будет работать турецкая альтернатива картам «Мир» В РСТ объяснили, как будет работать турецкая альтернатива картам «Мир»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В связи с отказом большинства турецких банков сотрудничать с российской платежной системой «Мир» представители турбизнеса придумали альтернативное решение проблемы. Путешественникам предложат купить билет, точнее, карту на определенную сумму в лирах. С помощью нее можно оплачивать счета в ресторанах, покупки в магазинах, экскурсии, затем туроператоры будут переводить деньги в компании, чьими услугами пользовались россияне. Опрошенные NEWS.ru эксперты прокомментировали предложение турецких туроператоров.

Любые платежные инструменты позволят организованным путешественникам, которые ездят через турагентства или туроператоров, осуществлять выплаты после проработки депозитных карт, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, инициатива Турции по замене российских карт «Мир» на самом деле работает и в других странах мира как минимум полгода.

После прекращения возможности платить системами Visa и MasterCard, например, на Мальдивах и ОАЭ туроператоры предлагают депозитную схему, но это при путешествии в гостиницу, когда турист предварительно сконвертировал из рублей фиксированный депозит и он списывается в процессе поездки, однако это больше касается территории отеля. Это пока только инициатива, а реальный механизм не реализован, — считает Горин

На данный момент эксперт посоветовал при путешествиях использовать наличные деньги или карты, которые выпущены за рубежом, если туристы ими владеют, либо расплачиваться картами UnionPay.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал инициативу Турции «хорошей идеей» для краткосрочного пребывания в стране, но это не отменит необходимости брать с собой наличные средства. Кроме того, это не будет полной альтернативной заменой карты «Мир».

Ранее сообщалось, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использовать российскую платежную систему «Мир». По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США. Перед этим использовать карты российской платежной системы «Мир» перестали частные банки Турции. На такой шаг, в частности, пошли Isbank и Denizbank. Там сообщили, что подобное решение было принято в связи с санкциями США и Великобритании в отношении России.