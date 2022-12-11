AN: большая часть мира не разделяет позицию Запада по Украине

Фото: pixabay.com

Обозреватель Асаад Аббуд в статье для ливанской газеты An Nahar написал, что Азия, Латинская Америка и Африка выступили против изоляции России. По мнению журналиста, страны этих континентов опасаются, что они сами окажутся в международной изоляции из-за санкций, если их политика будет противоречить интересам западных стран. Он добавил, что основным фактором беспокойства стала «гегемония и мировой порядок, установленные Вашингтоном после окончания холодной войны».

Что насчет Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки? Они представляют большинство стран в мире, но не поддерживают западную риторику относительно причин кризиса и необходимости противостоять Москве, — сказано в публикации.

Автор статьи указал на то, что Запад не откажется от однополярного миропорядка.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ранее заявил, что Европа оказалась обманута обещаниями того, что Россия в результате принятых санкций упадет на колени. В действительности ограничения нанесли ущерб в первую очередь самим европейцам. Он также добавил, что, по мнению ряда экспертов, в марте — апреле 2023 года Европу ожидает волна банкротств. По словам политика, все это «чертовски опасно», падение уровня благосостояния чревато социальным напряжением и «все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому».