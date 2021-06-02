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Американский политолог объяснил, в чём слабость США перед РФ и Китаем

07:04, 02 июня 2021

Внутренний раскол не позволяет США одержать победу в противостоянии с Россией и Китаем. Такое мнение высказал американский политолог и публицист Роберт Каплан в статье на Project Syndicate.

Он отметил, что в США отличает партийная поляризация, поскольку республиканцы отклонились в сторону крайне правого национализма, а демократы — в сторону левого глобализма.

Потеря политического центра привела к тому, что американские партии редко объединяются для поднятия темы прав человека и реализма в политике, подчеркнул Каплан. Он добавил, что именно сочетание гуманизма с национальными интересами является основой для лидерства США в мире.

До тех пор, пока внешняя политика США не сумеет примирить реализм с защитой прав человека, Америка не будет иметь убедительной концепции глобального лидерства, которая могла бы выиграть в конкуренции с Китаем и Россией, — считает политолог.

Ранее стало известно, что политолог Дмитрий Дробницкий объяснил слова пресс-секретаря Пентагона Джона Ф. Кирби. Тот заявил, что Россия не является врагом США. По мнению эксперта, это заявление, по сути, ничего не значит. В Штатах продолжается внутренняя борьба. Кроме того, Байдену скоро предстоит встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, поэтому, считает политолог, в Штатах и стараются ничего лишнего не «брякнуть».

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