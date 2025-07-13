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13 июля 2025 в 17:19

Политолог раскрыл планы Киева и Брюсселя на ближайшие годы

Политолог Скачко: Киев и Брюссель намерены переждать президентский срок Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев и Брюссель намерены переждать президентский срок американского лидера Дональда Трампа, а также хотят в ближайшие годы нарастить европейский военно-промышленный комплекс для помощи Украине, заявил политолог Владимир Скачко. По его словам, которые приводит «Взгляд», Европа и Украина уверены в том, что украинский конфликт будет продолжаться еще долго.

Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК, — поделился Скачко.

Киев и Брюссель намерены переждать президентский срок американского лидера Дональда Трампа, а также хотят в ближайшие годы нарастить европейский военно-промышленный комплекс для помощи Украине, заявил политолог Владимир Скачко.

Ранее Зеленский заявил, что поставки западного оружия на Украину были возобновлены. По его словам, Киев получил соответствующие политические сигналы от США и Европы. Политик также отметил, что уже на следующей неделе украинская сторона продолжит работу со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

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