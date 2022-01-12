Американские советники приступили к работе в Минобороны Украины

Двое советников из США приступили к работе в Министерстве обороны Украины на постоянной основе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу директората политики в сфере обороны украинского военного ведомства. Специалисты будут оказывать помощь консультативного характера при проведении оборонной реформы, интеграции в НАТО и другим вопросам.

11 января 2022 года в директорате политики в сфере обороны Министерства Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун, — говорится в сообщении.

Специалисты будут оказывать консультативно-совещательную помощь в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам политики в сфере обороны, а также управление в сфере обороны и евро-атлантической интеграции.

Ранее украинский политолог Виталий Кулик назвал переговоры между США и Россией, касающиеся стратегической стабильности, «неблагоприятным звоночком» для страны. Он заявил, что вопрос стратегической стабильности означает то, что стороны закрепляют сферы влияния, и это опасно для Украины.