На Украине посчитали переговоры России и США «опасными» 

Переговоры между США и Россией, касающиеся стратегической стабильности, являются «неблагоприятным звоночком» для Украины, написал украинский политолог Виталий Кулик в своей статье, которую опубликовал в «Главреде». Он считает, что вопрос стратегической стабильности означает то, что стороны закрепляют сферы влияния.

В истории международных отношений обсуждение стратегической стабильности означает то, что стороны закрепляют сферы влияния. А это опасно для Украины, — сказал специалист.

Он отметил, что в данном вопросе играет роль наличие зон с исключительными интересами сторон, а также сфер с пересечением конфликтом интересов, и когда речь заходит о последних, государства пытаются найти общий язык, чтобы не применять «определённые средства воздействия».

То есть это не в пользу Украины, ведь именно здесь будет происходить основной театр событий, — уверен Кулик.

Ранее на Украине выразили недовольство из-за встречи России — НАТО. Украинский депутат Сергей Шахов заявил, что западные страны продолжают обсуждать «Украину без Украины» и это может привести к обострению ситуации в регионе. Он считает, что украинская сторона может найти в переговорах между Россией и НАТО как плюсы, так и минусы, и ей стоит внимательно следить за происходящим. Депутат также посетовал, что Украина утратила свою субъектность, а за последние 30 месяцев «потеряла вообще всё».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.