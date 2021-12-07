Американист рассказал, какие темы Байден не намерен обсуждать с Путиным

США в диалоге с Россией говорят только о своих интересах и не идут на контакт по иным вопросам, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований американист Владимир Брутер изданию «ПолитЭксперт». Он считает, что во время разговора президентов стран Джо Байдена и Владимира Путина этот настрой таким и останется.

Россия соглашается вести диалог по тем вопросам, которые как бы интересны Соединённым Штатам, а Белый дом не соглашается разговаривать о темах, которые интересны Кремлю. И это, безусловно, сохранится. В Вашингтоне не согласятся по всем тем вопросам, которые озвучивала Москва. Они об этом говорили вслух, поэтому вопрос в том, что каждая из сторон хочет получить в результате диалога, — сказал Брутер.

Он добавил, что США готовы воспринимать только силу и жёсткость, иначе они не будут считаться с мнением оппонента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры глав России и США начнутся в 18:00 мск 7 декабря. Прямого эфира не будет, однако будут показаны первые кадры встречи. Разговор пройдёт в закрытом режиме по защищённым каналам видеосвязи. В Кремле рассчитывают на то, что он будет продолжительным и обстоятельным.