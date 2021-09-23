Алиев заявил, что у Баку давно был план разрешения карабахского конфликта
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:29, 24 сентября 2021
Президент Азербайджана Ильхам АлиевФото: ru.president.az
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что задолго до начала обострения карабахского конфликта в 2020 году Баку имел план ведения боевых действий. Это было естественным для страны, которая находилась в состоянии войны, хоть и «замороженной», отметил азербайджанский лидер в интервью журналу «Национальная оборона».
Разумеется, с учётом новых реалий, с учётом новых возможностей Азербайджана, в том числе технологических, в данный план периодически вносились изменения, — пояснил Алиев.
Он добавил, что свой подобный план имела и Армения. Алиев также рассказал, как появилось название плана «Железный кулак».
Несколько раз я говорил, что наш железный кулак разобьёт голову врага, если он по своей воле не уйдёт со всех оккупированных территорий. Поскольку это позитивно воспринималось обществом, я и решил назвать операцию именно так — «Железный кулак». Но произошло это не сразу, а на определённом этапе боевых действий, — подчеркнул президент Азербайджана.
Ранее стало известно, что Азербайджан инициировал судебное разбирательство против Армении в Международном суде ООН, обвинив Ереван в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Согласно документу, представленному в суд Азербайджаном, «Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения».