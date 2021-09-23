Алиев заявил, что у Баку давно был план разрешения карабахского конфликта

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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за выступление на сессии Генассамблеи ООН. Политик в Telegram назвал безосновательным осуждение России главой государства из-за задержания подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму.

Кива отметил, что на родине Зеленский сам подвергает незаконному преследованию оппозиционных политиков, например Виктора Медведчука. Он создаёт тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны...