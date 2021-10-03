Адвокаты прибыли навестить Саакашвили в Руставской тюрьме

Адвокаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прибыли в Руставскую тюрьму, чтобы навестить своего подзащитного. Это их первая встреча после задержания. Об этом рассказал один из адвокатов политика Бека Басилая, слова которого приводит РИА Новости.

Защитники пообещали рассказать о деталях встречи.

Мы уже заходим внутрь, — добавил Басилая.

1 октября Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. В МВД Грузии сначала опровергли возвращение бывшего президента в страну. При этом в украинском офисе политика подтвердили информацию о его отъезде в Грузию. В этот же день Саакашвили был задержан. Позднее экс-президент Грузии объявил голодовку. В бывшей партии Саакашвили «Единое национальное движение» надеются на его скорейшее освобождение.

Власти страны не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он был заочно осуждён на тюремные сроки.