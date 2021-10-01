Грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили объявил голодовку, сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Она отметила, что экс-президент Грузии считает себя политзаключённым.

Он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключённым, — сказала она журналистам.

О задержании политика стало известно от премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. До этого Саакашвили собирался вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, несмотря на то что он является фигурантом нескольких уголовных дел.

Представители властей республики уточнили, что как только политик пересечёт границу, его сразу же арестуют.

В Грузии Саакашвили заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Общий срок заключения составляет девять лет. Также его обвиняют в причастности к разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Решения по этим делам ещё не вынесены.

Вопрос об экстрадиции задержанного на Украину не рассматривается, несмотря на то что у него есть украинское гражданство, заявил прокурор Джарджи Циклаури. Он будет отбывать наказание в Грузии. Впрочем, если запрос от Киева поступит в Минюст Грузии, его рассмотрят.

В России уже высказались по поводу экс-президента Грузии. Судьба задержанного у себя на родине Михаила Саакашвили не интересует Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.