Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Ранее политик обещал вернуться к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу.

Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет, — написал Саакашвили.

Позднее политик опубликовал видеообращение, в котором сообщает о своём нахождении в Батуми. На кадрах видно, что он находится на фоне ночного города. Однако видео размыто из-за чего точное местонахождение распознать не удаётся.

Я рискнул всем, чтобы сегодня быть с вами. До встречи в Тбилиси, — сказал Саакашвили на видео.

Тем временем МВД страны опровергло информацию о приезде экс-президента. По их данных, Саакашвили не пересекал границу Грузии.

Ранее Саакашвили сообщил, что он приобрёл билет на самолёт в Тбилиси на 2 октября. В этот день в Грузии должны пройти выборы в местные органы власти. Руководство страны напомнило политику, что на родине его ждёт арест.

Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.