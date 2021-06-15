В РФ разработают вариант Су-57 на экспорт

https://static.news.ru/photo/04fc547c-ce63-11eb-b2bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Министерство обороны России и КБ Сухого собираются разработать двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57 на экспорт, сообщает РИА Новости.

Борисов отметил , что новая модификация повысит спрос на самолёт у иностранных заказчиков.

Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведёт себя тот или иной вид оружия Вооружённых сил России, — подчеркнул вице-премьер.

Первый полёт Су-57 совершил в 2010 году. На форуме «Армия-2018» Минобороны подписало контракт на 76 истребителей, которыми будут оснащены три авиационных полка.

Ранее стало известно, что недавно принятый на вооружение истребитель пятого поколения Су-57 уже готовят к модернизации, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он не уточнил характер модернизации, однако ранее в СМИ появлялась информация о теоретической возможности оснащения Су-57 гиперзвуковым ракетным оружием.