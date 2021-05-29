Новейший истребитель Су-57 модернизируют

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что недавно принятый на вооружение российской армии истребитель пятого поколения Су-57 уже готовят к модернизации.
Глава Минпромторга
Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем <...> над новым этапом модернизации, — отметил министр.
Ранее стало известно, что при разработке первого в России однодвигательного истребителя пятого поколения будут применяться стелс-технологии и активно использоваться наработки по Су-57. Максимальная скорость полёта самолёта, по замыслу конструкторов, превысит две скорости звука. Ожидается, что машина получит возможность укороченного взлёта за счёт отклоняемого вектора тяги двигателя и режима сверхманёвренности. Самолёт разрабатывается ОКБ Сухого (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию).