Новейший истребитель Су-57 модернизируют

https://static.news.ru/photo/278c40fe-c1d6-11eb-94b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что недавно принятый на вооружение российской армии истребитель пятого поколения Су-57 уже готовят к модернизации.

Глава Минпромторга подчеркнул , что улучшение характеристик боевой машины — «это постоянный процесс». Мантуров не уточнил характер модернизации, ожидающей истребитель, однако ранее в СМИ появлялась информация о теоретической возможности оснащения Су-57 гиперзвуковым ракетным оружием и новейшими системами взаимодействия с ударными БПЛА. Самолёт уже выполнял испытательные полёты в паре с тяжёлым ударным дроном «Охотник».

Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем <...> над новым этапом модернизации, — отметил министр.

Ранее стало известно, что при разработке первого в России однодвигательного истребителя пятого поколения будут применяться стелс-технологии и активно использоваться наработки по Су-57. Максимальная скорость полёта самолёта, по замыслу конструкторов, превысит две скорости звука. Ожидается, что машина получит возможность укороченного взлёта за счёт отклоняемого вектора тяги двигателя и режима сверхманёвренности. Самолёт разрабатывается ОКБ Сухого (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию).