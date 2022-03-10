Воздушные военные учения на вертолётах Ми-8 «Терминатор» начались в Новосибирской области, сообщает «МК в Новосибирске». Их экипажи тренируются находить и распознавать различные объекты, подвижные и неподвижные наземные цели условного противника. Также они выполняют нормативы.

Кроме того, экипажи Ми-8 отрабатывают полёты на предельно маленьких высотах и посадку на неподготовленные площадки. В учениях задействованы около 50 военнослужащих.

Ми-8 «Терминатор» — это модель Ми-8АМТШ. Она предназначена для перевозки личного состава и грузов. Вертолёт может нести на себе различное вооружение.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевого применения двух вертолётов Ка-52, которые действовали в составе пары во время специальной военной операции на Украине. Вертолёты обеспечивают сопровождение колонн, уничтожают бронетехнику противника. Как уточнили в министерстве, армейская авиация также проводит доставку десанта, военных грузов и оказывает авиационную поддержку подразделениям.

Также ведомство продемонстрировало, как российские вертолёты выпустили ракеты класса «воздух — земля» по военной технике Украины. Видео работы российской техники показало Минобороны РФ на YouTube. На нём демонстрируется запуск ракет и поражение объектов противника.