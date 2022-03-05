Минобороны опубликовало видео боевого применения вертолётов Ка-52

Минобороны России опубликовало кадры боевого применения двух вертолётов Ка-52, которые действовали в составе пары во время специальной военной операции на Украине, в своём Telegram-канале. Вертолёты обеспечивают сопровождение колонн, уничтожают бронетехнику противника.

Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами, — отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в министерстве, армейская авиация во время проведения специальной военной операции на Украине занимается сопровождением колонн, уничтожает бронетехнику, проводит доставку десанта, военных грузов, а также оказывает авиационную поддержку подразделениям.

Ранее Минобороны РФ выпустило сводку о ходе спецоперации на Украине. По её данным, Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, всего за время операции на Украине поражено 2037 объектов военной инфраструктуры.