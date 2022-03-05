Минобороны опубликовало видео боевого применения вертолётов Ка-52
Ксения Голуб
Ксения Голуб
12:11, 05 марта 2022
Российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минобороны России опубликовало кадры боевого применения двух вертолётов Ка-52, которые действовали в составе пары во время специальной военной операции на Украине, в своём Telegram-канале. Вертолёты обеспечивают сопровождение колонн, уничтожают бронетехнику противника.
Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами,— отметили в военном ведомстве.
Как уточнили в министерстве, армейская авиация во время проведения специальной военной операции на Украине занимается сопровождением колонн, уничтожает бронетехнику, проводит доставку десанта, военных грузов, а также оказывает авиационную поддержку подразделениям.
Ранее Минобороны РФ выпустило сводку о ходе спецоперации на Украине. По её данным, Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, всего за время операции на Украине поражено 2037 объектов военной инфраструктуры.
Также сообщается, что военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. При этом боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар» ведут огонь по вошедшим в Мариуполь подразделениям Народной милиции из школ, больниц и детских садов.