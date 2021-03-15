СМИ: войска Украины в Донбассе привели в полную боевую готовность

https://static.news.ru/photo/6f3f9636-857b-11eb-8098-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/armsnews

Украинским СМИ стало известно, что ВСУ готовятся к полномасштабным военным действиям в Донбассе. Расстояние между противоборствующими сторонами составляет уже около 400–700 метров.

Перемирие по факту закончилось ещё в конце января. Наши разведчики зашли на старые позиции, которые мы оставили ещё в 2020 году в рамках разведения войск. Соответственно, сепары тоже придвинулись и заняли свои старые позиции. Ситуация как в 2018 году — между позициями от 400 до 700 метров, — рассказал «Стране.ua» офицер действующего подразделения в зоне проведения операции Объединённых сил (ООС).

Он уточнил, что во всех действующих подразделениях сейчас наблюдается готовность номер один. На передовую прибыли прикомандированные бойцы из других подразделений, идут проверки укомплектованности боеприпасами, тщательно проверяется снабжение топливом, обмундированием и питанием.

Сейчас на стороне ВСУ есть серьёзное преимущество. Личного состава больше, вооружение лучше, обеспечение войск тоже, — добавил источник издания.

При этом он отметил, что ВСУ сейчас ждут только приказа главнокомандующего. В случае же вступления в боевые действия войск РФ наступление ВСУ будет остановлено и войска придётся отводить, «чтобы не повторились котлы».

Как писал NEWS.ru, военный корреспондент Юрий Котенок назвал новую дату военной провокации, которую устроит в Донбассе Украина. Это 17–18 марта, дата может быть приурочена к приезду президента РФ в Крым, считает эксперт. Дату начала военных действий со стороны Украины специалист увязал с годовщиной присоединения Крыма к России, которую как раз в эти дни будут праздновать на полуострове.

Западные кураторы приказали Зеленскому выйти из Минских соглашений, поэтому Киев может вполне развернуть военный сценарий на территории Донбасса в ближайшее время, уверен и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.