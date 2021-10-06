Капитан первого ранга оценил новый боевой модуль «Нарвал»

Новый боевой модуль «Нарвал» обеспечит серьёзную защиту морских границ России. Его основное вооружение стабилизировано в двух плоскостях и может поражать цели в движении на расстоянии более километра, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Модуль оснащён ТВ-камерой, тепловизором и лазерным дальномером, а огневую мощь обеспечивает крупнокалиберный 12,7-мм пулемет «Корд». Система полуавтоматическая: ей управляет оператор, но присутствие человека не нужно, «Нарвал» сам будет следить за целями.

Этот модуль будет устанавливаться на небольших кораблях. Потому что ставить его на фрегаты и корветы — это все-таки мелковато. Но это в любом случае хорошее вооружение для тех патрульных кораблей. <...> Потому что его можно будет использовать и по надводным целям, и даже по низколетящим воздушным целям. Плюс он может работать в связке с более мощным оружием — например, с морскими вариантами «Панциря», обладающими и автоматической пушкой, и ПТУР, и так далее. То есть «Нарвал» просто закроет морские границы России на замок, — заявил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что завершены испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. Все её характеристики подтвердились. Министр обороны Сергей Шойгу выразил надежду, что в ближайшее время ракета будет поставлена на вооружение.