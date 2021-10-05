Завершены испытания ракеты «Циркон» с подлодки

Командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил, что испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки завершены, все её характеристики подтверждены. Об этом он доложил министру обороны России Сергею Шойгу на селекторном совещании, сообщает РИА Новости.

4 октября в рамках программы испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркoн» выполнена испытательная ракетная стрельба с ракетоносителя — атoмной подводной лодки крейсерской проекта 885/885M, а именно с подводной лодки «Северoдвинск». Стрeльба выполнялась из подводного положения.

Все системы — комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета — отработали в штатном режиме, без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтверждён подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены, — заявил Моисеев.

Он добавил, что с учётом ранее проведённых испытаний и стрельб гиперзвуковая крылатая ракета подтвердила все свои характеристики.

В ответ Шойгу поздравил всех, кто был задействован в испытаниях, и выразил надежду, что в ближайшее время ракета будет поставлена на вооружение.

Ранее было опубликовано видео запуска ракеты.

Ранее в Пентагоне заявили, что ракета «Циркон» должна поступить на вооружение в ближайшие годы, а её показатель скорости не оставляет никаких шансов оказать какое-либо противодействие. Первые испытания «Циркона» запланированы на август 2021 года, ракеты будут размещаться на кораблях ВМФ России.