Польский генерал заявил о преимуществе российских танков Т-72

https://static.news.ru/photo/5b0cad38-1eee-11ea-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил о неспособности страны провести модернизацию советских танков Т-72, доставшихся стране после расформирования Организации Варшавского договора.

По словам генерала, последние 30 лет оборонный комплекс Польши «топтался на месте», в отличие от регулярно обновляющей Т-72 российской армии.

Я танкист. И я могу точно сказать, что мы не в состоянии сделать ничего с этими танками, — цитирует Скшипчака «ПолитЭксперт».

Отставной генерал посоветовал армии Польши перейти на американский основной танк Abrams, организовав производство боевых машин по лицензии.

Как писал NEWS.ru, руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступил за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».