Уроженка Дагестана оставила троих детей, чтобы отправиться на СВО

Уроженка Дербента в Дагестане Ранита Мамедова, проживающая в Мурманской области, оставила троих детей, чтобы отправиться в зону проведения специальной операции в качестве военнослужащей, сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан». По его информации, она стала радиосвязистом в разведывательном батальоне.

Как уточнил канал, Мамедова уже имела опыт военной службы. До того как пойти в армию, она получила профессию парикмахера. Сама многодетная мать объяснила свое решение отправиться на СВО желанием защитить свою страну и поддержать супруга. В настоящее время он также находится в зоне боевых действий.

Согласно публикации, в 2022 году в зоне боевых действий погиб брат мужа Мамедовой. Несмотря на это, она демонстрирует высокий профессионализм и мужество, которые отмечают ее сослуживцы.

Ранее на СВО отправился серийный душитель Ваган Сафарян, на счету которого три доказанных убийства в 90-х. Как отметила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева, мужчина не подпадает под ограничения. По ее словам, формально он относится к категории осужденных, которые могут отправиться на фронт.