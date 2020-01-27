Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что новая командно-штабная машина МТ-67М, которая была принята на снабжение российской армии в 2019 году, может поменять уровень распределения сил на поле боя.
С помощью этой командно-штабной машины можно проводить операции на земле во взаимосвязи с воздушно-космическими операциями. То есть реализуется на практике идея сетецентрической войны, когда можно управлять боевыми подразделениями, отдельными солдатами, находясь даже в Генеральном штабе, — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.
МТ-67М позволяет оперативно управлять действиями вооружённых сил на поле боя, что может изменить ход военных действий.
Ранее NEWS.ru писал, что The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, реактивную систему залпового огня «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и зенитный ракетный комплекс С-400. Новые ракеты комплекса «Искандер», по словам журналистов, быстрее и точнее, чем ранее, и могут уклоняться от систем противоракетной обороны.