Фото: rostec.ru

Два российских корабля «Маршал Устинов» и «Вице-адмирал Кулаков» совершают переход из Средиземного моря в Атлантический океан. Они направляются в пункт регулярного базирования.

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», выполнявший задачи в Средиземном море, приступил к проходу Гибралтарского пролива. Через несколько часов североморцы выйдут в Атлантический...