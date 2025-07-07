Гражданина Узбекистана осудили за службу в рядах российской армии

В Узбекистане суд вынес приговор 32-летнему гражданину страны, приговорив его к пяти годам лишения свободы за участие в военных действиях в составе российской армии, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС. Отмечается, что мужчина с 2018 года работал в России, где впоследствии получил гражданство, сохранив при этом паспорт Узбекистана.

В 2024 году он заключил контракт на годичную военную службу в России. В июле того же года боец получил ранение и был госпитализирован, а через несколько месяцев медицинская комиссия признала его временно негодным к службе. В декабре он вернулся в Ташкент, используя узбекистанские документы.

При проверке телефона в аэропорту пограничники обнаружили фотографии, подтверждающие его участие в боевых действиях. Суд квалифицировал его действия как «наемничество».

Ранее стало известно, что сотрудница военкомата подмосковных городских округов Шатура и Егорьевск получила пять лет колонии за помощь призывникам в уклонении от службы в армии. Кроме того, с женщины взыскали штраф в размере 2,1 млн рублей и запретили работать на госслужбе пять лет.