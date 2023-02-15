«Затронет вопрос уехавших»: в ГД рассказали, чего ждут от послания Путина Депутат ГД Бессарабов надеется, что Путин в послании затронет тему прав уехавших россиян

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов («Единая Россия») ожидает, что президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию затронет вопрос прав уехавших за границу россиян, рассказал парламентарий NEWS.ru. По его словам, глава государства может продемонстрировать, что граждане РФ могут «спокойно вернуться, если они поняли, что ошиблись».

Лично я жду, что [в послании] будут затронуты темы, связанные с 30-летием Конституции и прав граждан, в том числе вопрос об уехавших за границу, чтобы они понимали, что могут спокойно сюда вернуться, если поняли, что ошиблись. Но такие нам нужны, если они готовы трудиться в долгую, — сказал политик.

Также депутат ожидает, что Путин будет говорить о находящейся в России собственности уехавших граждан и о конституционных гарантиях на этот счет.

Если человек не совершал преступление, не виновен перед родиной, не дискредитировал вооруженные силы, страну и народ, то их собственности ничего не угрожает, — добавил парламентарий.

Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля. Выступление президента должно было состояться еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание.

На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.