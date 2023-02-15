«Время быстрых решений»: что скажет Путин в послании Федеральному собранию Депутаты и сенаторы объяснили, зачем потребовались заседания обеих палат парламента сразу после выступления президента

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

22 февраля 2023 года, на следующий день после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, Госдума и Совет Федерации проведут свои заседания. В верхней палате на эту дату перенесли заседание, которое было назначено на 1 марта. NEWS.ru спросил депутатов и сенаторов, зачем понадобилось менять расписание законодателей и чего они ждут от послания главы государства.

21 февраля Путин выступит с посланием Федеральному собранию. На следующий день заседания проведут сначала Госдума, а затем Совфед. По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, верхняя палата проведет это заседание по просьбе правительства.

Мы «сдвигаем» заседание с 1 марта на 22 февраля, потому что правительство обратилось к нам с просьбой — до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся налогового и бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц, — объяснила она.

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что перенос заседания на 22 февраля потребовался, чтобы принять законы, которые уже 1 марта должны вступить в силу.

Планируется рассмотреть законы об интеграции новых регионов в правовое поле РФ. Прежде всего это касается налоговых законов и финансово-экономической системы. На новые регионы также будут распространены некоторые положения законов, — сказал он.

При этом депутаты Госдумы повестки предстоящего заседания нижней палаты не знают. Однако все опрошенные NEWS.ru члены нижней палаты уверены, что оно будет связано с президентским посланием.

Официальных решений о том, какие вопросы будут обсуждаться 22 февраля, пока нет. В ходе послания президентом будут озвучены предложения, которые потребуют законодательных решений, — заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Фото: kremlin.ru

Он предположил, что Путин в своем послании будет говорить о специальной военной операции на территории Украины, а также затронет «темы укрепления боеспособности и военной промышленности, вопросы снабжения войск всем необходимым, гарантии безопасности по более широкому кругу вопросов, где будут очерчены наши интересы и интересы Запада». Также он ждет от главы государства слов о внутренних социальных проблемах России, экономике страны, ее «промышленном и технологическом суверенитете». Кроме того, депутат ожидает, что президент выскажется о правах граждан, в том числе тех, кто уехал из России, — «чтобы они понимали, что могут спокойно сюда вернуться, если поняли, что ошиблись».

Сразу после послания пройдет заседание Госдумы и обсудим все озвученные в ходе послания вопросы. Сейчас время требует быстрых решений, — добавил он.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа тоже сказал NEWS.ru, что повестка назначенного на 22 февраля заседания пока неизвестна. По его мнению, Путин в ходе послания затронет «большой пласт вопросов о сложившейся международной обстановке». Также он рассчитывает, что во время разговора об экономике глава государства скажет о необходимости «перестроить весь подход», развивать производство и импортозамещение.

Я думаю, мы услышим те задачи, которые нам всем необходимо решать. Я очень рассчитываю, что это послание будет историческим для нашей страны, — подчеркнул депутат.

Если Совфед перенес свое заседание на 22 февраля с 1 марта, то у Госдумы оно уже стояло в расписании, но его перенесли на более раннее время. В результате утром пройдет заседание нижней палаты, а после него, днем — верхней.

В тот же день, по информации РБК, в «Лужниках» состоится митинг-концерт с участием Путина. Это мероприятие рассматривают как «продолжение» послания главы государства.

Само послание президента Федеральному собранию должно было быть озвучено еще в 2022 году, однако тогда глава государства так и не выступил перед парламентариями. 21 февраля Путин записал телеобращение, в ходе которого объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Перед этим глава государства провел расширенное заседание Совета безопасности, на котором спросил чиновников, стоит ли признавать суверенитет этих территорий.

Год назад 22 февраля парламентарии тоже собирались на внеочередные заседания, темы которых никто не знал заранее. В результате в этот день парламент ратифицировал договоры о признании, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Тогда же Совфед одобрил использование Вооруженных сил России за границей. Через два дня после этого, 24 февраля 2022 года, Путин объявил о введении войск на территорию Украины.