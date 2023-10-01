Зарплаты военных и силовиков повысили на 10,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала октября оклады российских военнослужащих выросли на 10,5%, следует из соответствующего постановления правительства России, которое было опубликовано на портале правовой информации. Также прибавку получат сотрудники некоторых силовых ведомств.

Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза (10,5% — ред.) размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — говорится в документе.

Данное увеличение касается также должностных окладов и окладов по спецзваниям сотрудников следующих органов и ведомств: Росгвардия, полиция, органы внутренних дел, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения, федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы, таможенные органы и начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.

Ранее сообщалось, что правительство России направило на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. В кабмине предложили поднять минимальную зарплату на 18,5%, до 19 242 рублей. Реализация инициативы затронет около 4,8 млн россиян.