Захарова рассказала об отношении США к собственным санкциям Представитель МИД РФ Захарова: США уже признают, что санкции вредят им самим

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США уже признают, что их же санкции в отношении России вредят им самим, но продолжают попытки привлечь как можно большее число стран к рестрикциям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что высокие ценники на топливо, сырье, продовольствие и электричество на Западе преподносятся как козни Москвы, передает РИА Новости.

Белый дом продолжает вовлекать в раскручиваемую им же антироссийскую «санкционную воронку» всё большее число государств. И все это при открытом признании администрацией очевидного факта: антироссийские санкции больно бьют по самому Западу, — сказала Захарова.

Накануне Захарова сообщила, что негласной целью США в последнее время является ослабление Евросоюза, который в последнее время активно развивается. По ее словам, Евросоюзу удалось избавиться от менталитета войн, заменив его интеграционной логикой, а конкуренция евро с долларом представляет прямую угрозу амбициозным планам США.