Захарова назвала негласную цель нынешней политики США Захарова назвала ослабление Евросоюза негласной целью нынешней политики США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что негласной целью США в последнее время является Евросоюз, который за последнее время активно развивается и уже проявил желание строить единую Европу. По её словам, Евросоюзу удалось избавиться от менталитета войн, заменив его интеграционной логикой, а конкуренция евро с долларом представляет прямую угрозу амбициозным планам США.

Соединённые Штаты Америки <...> объявили «крестовый поход» в отношении России и Китая, но негласно одна из их целей — это, конечно, Евросоюз, который за последние десятилетия набрал фантастические темпы развития, — подчеркнула Захарова.

Ранее аналитики китайского издания Global Times сравнили Соединённые Штаты с умирающим вампиром, который координируется со своими странами-союзницами, чтобы «демонизировать» Россию в поиске «новой крови» и удержать ослабевающее глобальное влияние. По их мнению, США теряют глобальный контроль, когда независимые страны укрепляют свои позиции и перестают нуждаться в американском покровительстве. По этой причине Вашингтон вынужден подталкивать государства к холодной войне, чтобы сохранить свой авторитет.