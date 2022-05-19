США сравнили с умирающим вампиром из-за антироссийских санкций

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Соединённые Штаты похожи на умирающего вампира, который координируется со своими странами-союзницами, чтобы «демонизировать» Россию в поиске «новой крови», сообщили аналитики китайского издания Global Times. По их мнению, таким образом США пытаются удержать ослабевающее глобальное влияние, пишет «ПолитРоссия».

США похожи на умирающего вампира, жаждущего новой крови. Чтобы спасти свое ослабевающее глобальное влияние, США упорно работают над координацией со своими союзниками, демонизируя Россию. Страны по всему миру должны понимать, что начало конфронтации не ускорит упадок старой гегемонии, потому что вампир хочет видеть больше крови, — пишет издание.

Аналитики считают, что США теряют глобальный контроль, когда независимые страны укрепляют свои позиции и перестают нуждаться в американском покровительстве. По этой причине Вашингтон вынужден подталкивать государства к холодной войне, чтобы сохранить свой авторитет. Расширение НАТО на восток и спецоперация на Украине предоставили Штатам отличную возможность укрепиться в регионе и продвинуть антироссийскую кампанию.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что западные СМИ распространяют сообщения о «намерении» Москвы использовать ядерное оружие на Украине, чтобы запугать население и подготовить информационную почву для «апокалиптичной провокации». Дипломат отметила, что некоторые американские эксперты не оставляют свои «мечты о ядерном конце света», игнорируя тот факт, что Россия «не только не грозила никому никаким атомным вооружением», но и якобы предостерегала весь мир от подобных шагов.