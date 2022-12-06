Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию «Дождя» Захарова предложила перечитать заявления Госдепа о «Дожде», заменив в них Россию Латвией

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram решение властей Латвии об аннулировании лицензии телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Дипломат предложила перечитать заявления Госдепа о «Дожде», заменив в них Россию Латвией.

В помощь Западу для выработки реакции в отношении Латвии собрала цитаты заявлений Госдепа, Белого дома, натовцев о том, как плохо не давать «Дождю» нормально работать. Ничего не нужно заново придумывать, просто пусть вместо слова «Россия» вставят в свои же недавние заявления слово «Латвия», — написала Захарова.

Она процитировала высказывание представителя Госдепа США Неда Прайса от 2 марта 2022 года, в котором говорится о противоправных действиях Москвы в отношении «Эха Москвы» и «Дождя».

Мы видели сообщения о том, что российское правительство заставляет замолчать независимые СМИ, такие как «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь», с которым я разговаривал только сегодня утром, — цитирует Захарова Прайса.

Дипломат также обратилась к словам экс-представителя Белого дома Джен Псаки от 3 марта 2022 года о подавлении независимых СМИ властями РФ.

Вопрос: И, наконец, Россия подавляет независимые СМИ и инакомыслие у себя дома. Какова ваша реакция на это? — привела цитату Псаки Захарова.

Ранее председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Глава совета подчеркнул, что руководство телеканала не до конца осознавало серьезность допущенных нарушений.