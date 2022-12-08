Захарова ответила Боррелю на слова о Донбассе и Африке Захарова призвала Борреля «не мерить людей по себе» после слов про Донбасс и Африку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю «не мерить людей по себе». Такой совет она опубликовала в своем Telegram-канале после заявления европейского коллеги о том, что в Африке не знают, кто такой Владимир Путин и где находится Донбасс. Согласно оценке российского дипломата, «деградация коллективного Запада» пока не коснулась других народов.

Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Путин. Жозеп, Вы по себе-то людей не меряйте, — написала Захарова.

Ранее Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. Дипломат указал на то, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки якобы «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Он назвал «шокирующим» тот факт, что жители Мали вышли с плакатами в поддержку России.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в Лейпциге и ряде других городов Германии проходят акции протеста, в ходе которых участники выступают в поддержку России. По данным издания, протестующие называют ФРГ марионеткой США и призывают пересмотреть политику в отношении Украины.