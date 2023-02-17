Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме из-за Украины

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

США и НАТО ведут себя цинично и трусливо, не признавая участия в украинском конфликте, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон и Альянс много лет занимались провокационной деятельностью в отношении Москвы, а сейчас помогают Украине в том числе деньгами и оружием.

Связка по полной — и коррупция, и деньги, и оружие. А почему-то все равно [США и НАТО] не сторона конфликта. Это, конечно, верх цинизма и трусости — не сознаться в собственной причастности к преступлениям, которые совершаются руками украинской военщины, — сказала Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, поскольку не отправляет туда ни войска, ни самолеты. По его словам, военно-политический блок лишь поставляет снаряжение Киеву, помогая отстаивать его право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только за счет поставок оружия, но и подготовки кадров, поэтому заявления об их неучастии являются ложью. По его словам, бойцов для Украины готовят на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран Североатлантического альянса.