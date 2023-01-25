Столтенберг: НАТО не передает Киеву войска и самолеты

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине, поскольку не отправляет туда ни войска, ни самолеты, заявил в интервью газете Welt генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, военно-политический блок поставляет снаряжение Киеву, помогая отстаивать его право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

НАТО не является стороной в войне, и это так и останется. Мы не отправляем на Украину ни свои войска, ни самолеты <...> Но мы поддерживаем их снаряжением, — сказал Столтенберг.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не является и не хочет становиться участником конфликта на Украине. По его словам, страны Сообщества помогают в военном отношении Киеву и пытались избежать конфликта до последнего момента.

В декабре 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только за счет поставок оружия, но и подготовки кадров. По его словам, бойцов для Украины готовят на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран Североатлантического альянса.