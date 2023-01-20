Боррель заявил, что ЕС не участвует в конфликте на Украине

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Жозеп Боррель

Евросоюз не является и не хочет становиться участником конфликта на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде. По его словам, которые приводит ТАСС, страны сообщества «помогают в военном отношении» Киеву и пытались избежать конфликта до последнего момента.

ЕС не участвует в войне на Украине. Мы не являемся [одной из] сторон войны, мы не хотим быть ей, — сказал глава дипломатии Евросоюза.

Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз и страны — члены сообщества совместно уже выделили военную помощь Украине на €10 млрд. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта и способствуют усилению переговорных позиций Украины.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только за счет поставок оружия, но и подготовки кадров. По его словам, бойцов для Украины готовят на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран Североатлантического альянса. Поэтому о неучастии их в конфликте говорить не приходится.