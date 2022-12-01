Лавров: США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине

Фото: Sgt. Lianne Hirano/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только за счет поставок оружия, но и подготовки кадров, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, бойцов для Украины готовят на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран Североатлантического альянса.

Поэтому не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне, вы напрямую участвуете. В том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров, — сказал министр.

Ранее The Sun сообщило, что британский спецназ занимался подготовкой военнослужащих военно-морских сил Украины, которые провели спецоперацию на острове Змеиный в Черном море. Издание отмечает, что в Очаков специально приезжали бойцы Особой лодочной службы ВМС Соединенного Королевства.

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что США намерены серьезно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы их подготовки. Телеканал не приводит общие данные по числу обучаемых, но указывает, что только на одной американской базе в Германии обучение будут проходить ежемесячно 2,5 тысячи военных. По его данным, американские курсы подготовки должны стать «более интенсивными и комплексными» в сравнении с курсами, которые устроены в настоящее время в Великобритании и Польше.