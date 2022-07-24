The Sun: британский спецназ обучал солдат ВСУ для захвата Змеиного

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Британский спецназ занимался подготовкой военнослужащих Военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые провели спецоперацию на острове Змеиный в Черном море, пишет The Sun. Издание отмечает, что бойцы Особой лодочной службы ВМС Соединенного Королевства посещали Украину, чтобы обучить солдат из 73-го морского центра специального назначения в Очакове обращению с британской техникой.

73-й морской центр стал острием меча в ходе операции, обеспечив силы, которые высадились на острове. В украинских спецподразделениях служат очень крепкие ребята, но им не хватало нашей подготовки и нашей спецтехники. Результатом участия Великобритании в подготовке стал захват Змеиного, — рассказал источник издания.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные решили покинуть остров Змеиный и сделали это в качестве шага доброй воли. Тем самым Россия продемонстрировала, что не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины.

Военный эксперт Алексей Суконкин ранее заявил, что российские войска могут вернуться на Змеиный, если удастся уничтожить береговую украинскую группировку ракетных комплексов и артиллерийских орудий, способную обстреливать черноморский остров.