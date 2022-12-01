В США намерены тренировать больше украинских военных CNN: США значительно увеличат число тренируемых ими украинских военнослужащих

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США намерены серьезно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих. Также курсы подготовки предполагается усложнить, сообщает телеканал CNN.

Телеканал не приводит общие данные по числу обучаемых, но указывает на то, что только на одной американской базе в Германии обучение будут проходить ежемесячно 2,5 тысячи военных.

В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой, — подчеркивается в сообщении.

Американские курсы подготовки должны стать «более интенсивными и комплексными» в сравнении с курсами, которые устроены в настоящее время в Великобритании и Польше.

Ранее издание The Sun сообщило, что британский спецназ занимался подготовкой военнослужащих военно-морских сил Украины, которые провели спецоперацию на острове Змеиный в Черном море. Издание отмечает, что в Очаков специально приезжали бойцы Особой лодочной службы ВМС Соединенного Королевства.