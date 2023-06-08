Захарова: киевский режим окончательно превратился в террористический

Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова

Украина за год окончательно превратилась в террористическое государство, заявила в эфире «Соловьев Live» представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Киев также полностью управляется Британией и США, а в состав ВСУ входит большое число иностранных наемников.

На глазах у международного сообщества киевский режим за этот год окончательно превратился в режим террористический. Только есть еще одна очень важная деталь — международный. Потому что в их состав вооруженных сил входит огромное число иностранцев, — сказала Захарова.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плoтина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губeрнатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Он позже сообщил, что в области затоплены 36 населенных пунктов.

Военный корреспондент Василий Ткач заявил, что подрыв Каховской гидроэлектростанции был выгоден Киеву и мог являться попыткой блокировать Вооруженные силы России. Он рассказал «Союзному Вече», что у ВСУ нет возможности идти в контрнаступление сразу по нескольким направлениям. По его словам, в основном оказались затоплены территории, которые находятся под контролем России.