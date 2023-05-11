«Я бы так далеко не забегал»: Песков о возобновлении дипотношений с Грузией Песков призвал «не забегать далеко» в вопросе возобновления дипотношений с Грузией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «не забегать далеко» в вопросе возобновления дипломатических отношений с Грузией. По его словам, которые приводит РИА Новости, возобновление полетов в Грузию и отмена виз являются решением гуманитарного характера.

Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было. Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Москва на протяжении длительного времени поступали обращения граждан России и Грузии, а также общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры обеих стран, которые просили возобновить авиасообщение и отменить визы.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Теперь грузины могут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней. Вместе с тем снят запрет для российских компаний на полеты в Грузию.

В ответ на это президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в социальных сетях, что считает отмену визового режима со стороны России и восстановление прямого авиасообщения неприемлемыми в связи с украинским кризисом. По ее словам, такой шаг со стороны Москвы является провокацией.