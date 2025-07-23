Володин отчитался о выполнении послания президента в полном объеме Володин: Госдума на 100% выполнила послание президента Федеральному собранию

Депутаты Госдумы в полном объеме выполнили работу по законодательному обеспечению реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе заключительного пленарного заседания весенней сессии ГД. Он подчеркнул, что оно решает задачи развития государства, передает корреспондент NEWS.ru.

Главный наш приоритет Государственной думы — законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию, которое решает задачи развития страны, укрепления ее суверенитета, повышения благосостояния граждан. Государственная дума эту работу выполнила на 100%, — сказал Володин.

Также спикер ГД заявил, что за весеннюю сессию текущего года палата приняла 354 закона, 71% из которых — прямого действия.

Ранее Володин заявил, что действия России в рамках специальной военной операции на Украине направлены на спасение граждан республики. По его словам, Москва спасает страну, которая близка ей.

Также он добавил, что собирается посетить Северную Корею. Поездка состоится уже в ближайшее время. Володин пообещал выразить слова благодарности гражданам и руководству КНДР за поддержку во время боев в Курской области.