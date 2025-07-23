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23 июля 2025 в 14:51

В России создали экспресс-тест для выявления смертельной болезни легких

В России научились выявлять обструктивную болезнь легких с точностью более 90%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Самарского университета имени академика С. П. Королева в составе международной группы научились выявлять опасную для жизни человека болезнь легких с 90-процентной точностью и менее чем за час по анализу крови. Этот недуг занимает третье место в мире по смертности. Результаты работы опубликованы в журнале Diagnostics.

При этом традиционные методы диагностики, например, измерение объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, не всегда позволяют выявить болезнь на ранней стадии. В связи с этим российские исследователи разработали новый подход с использованием лазерных технологий и наноструктур серебра.

Это похоже на то, как отпечатки пальцев помогают найти преступника, только здесь мы ищем «химические отпечатки» болезней. Лазерный луч, взаимодействуя с кровью, фиксирует уникальные изменения, связанные с воспалением и повреждением легких, — объяснила доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Людмила Братченко.

По ее словам, практическая ценность метода заключается в его скорости и малой инвазивности. В перспективе это может сократить нагрузку на медицинские учреждения и снизить количество пропущенных случаев, особенно в регионах с дефицитом узких специалистов, резюмировала Братченко.

До этого нижегородские математики Иван Ремизов и Олег Галкин из НИУ ВШЭ совершили прорыв, первыми решив знаменитую «задачу пятидесятилетия». Их работа дает ответ на ключевой вопрос в теореме американца Пола Чернова, остававшийся загадкой с 1968 года.

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