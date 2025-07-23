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23 июля 2025 в 20:44

Участник СВО отказался сдавать детей в детдом и добился демобилизации

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Участник СВО из Челябинской области отказался сдавать своих шестерых детей в детдом и добился демобилизации, сообщает «Вечерний Челябинск» со ссылкой на депутата Госдумы Яну Лантратову. По ее словам, такого исхода удалось добиться после серии депутатских запросов в Минобороны России.

По данным издания, мужчина отправился на СВО добровольцем. Пока он находился на фронте, у его жены после шестых родов и на фоне постоянной тревоги за мужа начались проблемы с сердцем. Ее перевезли из Челябинска в Москву и госпитализировали в реанимацию института Склифосовского.

Бойца СВО с учетом этих обстоятельств отпустили в отпуск. Как рассказала журналистам Лантратова, когда срок отпуска истек, от отца семейства потребовали вернуться в воинскую часть, а детей предложили сдать в детдом, но россиянин отказался и остался с семьей.

Супруга военного пролежала в реанимации полгода. Все это время он заботился о детях, двоим из которых даже нет и года.

Последствия не заставили себя долго ждать. В один из вечеров сестра Василия сообщила, что его включили в списки СОЧ (самовольное оставление части. — NEWS.ru) и объявили в розыск. Шесть месяцев семья жила в постоянном страхе, боли и переживаниях, — отметила Лантратова.

Она добавила, что ситуация разрешилась после нескольких депутатских обращений в Министерство обороны России. Уголовное дело прекратили, а бойцы демобилизовали.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре сына бойца СВО угрожают забрать в детский дом, несмотря на то, что за ним ухаживает его бабушка. Причиной такого решения стала бюрократическая процедура, согласно которой смерть военного может быть доказана лишь после официального признания его пропавшим без вести.

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