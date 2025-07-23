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23 июля 2025 в 09:41

Серия магнитных бурь ожидается на Земле в ближайшие дни

ИКИ РАН: слабая магнитная буря зафиксирована на Земле в ночь на 23 июля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слабую магнитную бурю зафиксировали на Земле в ночь на среду, 23 июля, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Она была уровня G1. При этом ученые полагают, что в ближайшие два дня на Земле произойдут повторные бури.

На Земле наблюдается осложнение геомагнитной обстановки. Произошла магнитная буря уровня G1. По прогнозу, общая продолжительность времени, в течение которого магнитосфера будет выведена из равновесия, не должна превысить двое суток, — говорится в сообщении.

Уточняется, что геомагнитная обстановка ухудшилась еще вечером 22 июля, около 22:00 по московскому времени. Как объяснили специалисты, такие возмущения вызваны воздействием потоков быстрого солнечного ветра на Землю.

Ранее терапевт Ирина Волгина предупредила, что тошнота, головокружение, покраснение кожи, слабость, пульсирующая головная боль, а также повышение температуры тела до 39–40 градусов зачастую сигнализируют о солнечном ударе. По ее словам, усиленное потоотделение — тоже тревожный признак.

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