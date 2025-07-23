Володин анонсировал поездку в Северную Корею

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты парламента объявил, что он собирается посетить Северную Корею. Поездка состоится уже в ближайшее время. Володин пообещал выразить слова благодарности гражданам и руководству КНДР за поддержку во время боев в Курской области.

Мы в ближайшее время посетим КНДР и обязательно об этом скажем лично всем, с кем будем встречаться. Именно так и должны строиться отношения, — заверил председатель Госдумы.

Он добавил, что Северная Корея подставила России «братское плечо» во время вторжения украинской армии в Курскую область. По его словам, военнослужащие республики сражались в приграничном регионе, как за собственную родину. Володин подчеркнул, что Россия никогда этого не забудет.

Володин также напомнил, что действия России в рамках специальной военной операции на Украине направлены на защиту украинского народа. По его словам, Москва спасает страну, которая близка ей.

Ранее Володин рассказал, что правительство намерено запретить закупку военной формы за рубежом. Он призвал развивать свою легкую промышленность.