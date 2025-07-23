«Чувствует кончину»: в ГД ответили на призыв перенести боевые действия в РФ Депутат Заварзин назвал бредом призыв Сырского перенести боевые действия в РФ

Призыв главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского перенести боевые действия на территорию России является настоящим бредом, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, такие заявления свидетельствуют о дееспособности украинского командования, которое чувствует неизбежность поражения.

Заявления Сырского про перенос боевых действий на территорию РФ являются, конечно, бредом самым настоящим. Он чувствует кончину свою. Поэтому мы идем вперед. Но они сейчас все в агонии вместе с Западом. Ищут ходы. Где оружие, где ракеты, — высказался Заварзин.

Парламентарий отметил, что руководство РФ и генеральный штаб тщательно анализируют разведданные. Он подчеркнул, что российские военные продолжают активное наступление по всем направлениям в рамках СВО.

Надо все анализировать. И, безусловно, и генеральный штаб, и высшее руководство будет анализировать ситуацию. Мы активно ведем наступление по всему фронту, открыли еще один фронт. Поэтому, конечно, надо серьезно анализировать все разведданные. По линии дипломатической потихоньку восстанавливать диалог с США, продолжать четко, внятно рассказывать нашу цель, какую мы должны достигнуть, — резюмировал Заварзин.

Ранее Сырский заявил, что Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с мобилизацией и привлечением людей на фронт. По его словам, в частности с трудностями сталкивается программа по набору молодежи.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин ранее заявил, что Сырский остается для России опасным противником. Он обратил внимание на то, что родившийся в РФ украинский генерал прошел советскую военную школу.