«Начнется перерождение»: суд Москвы вынес приговор главе секты «Фалуньгун»

Главарь запрещенной в России секты «Фалуньгун», член ассоциации запрещенной в России «Фалунь Дафа» (секта запрещена в РФ, ряд связанных с ней организаций признаны нежелательными и экстремистскими) Наталья Миненкова на заседании Тушинского суда Москвы

Суд приговорил главу китайской радикальной секты «Фалуньгун» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Наталью Миненкову к четырем годам колонии, сообщил Telegram-канал SHOT. Представители движения заявили на заседании, что «с нее начнется перерождение».

Миненкова возглавляла запрещенную организацию с 2020 по 2023 год и была задержана в Москве в мае 2024-го. Против нее возбудили дело по статье 284.1 УК РФ — за участие в деятельности иностранной НПО, признанной нежелательной в России. Время, проведенное в СИЗО, зачтут в общий срок из расчёта день за полтора.

«Фалуньгун» — это религиозно-мистическое движение, возникшее в Китае в 1990-х годах. Оно строится вокруг культа личности основателя Ли Хунчжи, который позиционирует себя как сверхъестественное существо. Секта отвергает медицину, науку, а также проповедует идеи исключительности и «очищения» через страдания.

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