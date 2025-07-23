Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 19:21

«Начнется перерождение»: суд Москвы вынес приговор главе секты «Фалуньгун»

Главу секты «Фалуньгун» Миненкову приговорили к четырем годам колонии

Главарь запрещенной в России секты «Фалуньгун», член ассоциации запрещенной в России «Фалунь Дафа» (секта запрещена в РФ, ряд связанных с ней организаций признаны нежелательными и экстремистскими) Наталья Миненкова на заседании Тушинского суда Москвы Главарь запрещенной в России секты «Фалуньгун», член ассоциации запрещенной в России «Фалунь Дафа» (секта запрещена в РФ, ряд связанных с ней организаций признаны нежелательными и экстремистскими) Наталья Миненкова на заседании Тушинского суда Москвы Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Суд приговорил главу китайской радикальной секты «Фалуньгун» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Наталью Миненкову к четырем годам колонии, сообщил Telegram-канал SHOT. Представители движения заявили на заседании, что «с нее начнется перерождение».

Миненкова возглавляла запрещенную организацию с 2020 по 2023 год и была задержана в Москве в мае 2024-го. Против нее возбудили дело по статье 284.1 УК РФ — за участие в деятельности иностранной НПО, признанной нежелательной в России. Время, проведенное в СИЗО, зачтут в общий срок из расчёта день за полтора.

«Фалуньгун» — это религиозно-мистическое движение, возникшее в Китае в 1990-х годах. Оно строится вокруг культа личности основателя Ли Хунчжи, который позиционирует себя как сверхъестественное существо. Секта отвергает медицину, науку, а также проповедует идеи исключительности и «очищения» через страдания.

Ранее известный игровой композитор Питер Коннелли, автор музыки к видеоигре Tomb Raider, был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения. Причиной стало мошенничество с госпрограммой финансовой помощи бизнесу во время пандемии COVID-19.

секты
приговоры
колонии
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии раскрыли подробности ситуации с пошлинами США против ЕС
МИД Турции назвал конечную цель переговоров в Стамбуле
«Зеленский истерит»: почему Запад «зажал» ЗРК Patriot и при чем тут Трамп
Умер отец хоррора «Сын дьявола»
Министру «влетело» за фаллоимитирующий костюм IOWA на детском концерте
Участник СВО отказался сдавать детей в детдом и добился демобилизации
Переговоры России и Украины в полном составе начались в Стамбуле
Египетского фехтовальщика увезли в больницу после поединка с россиянином
Ужин за 15 минут: курица в соусе, после которой не надо мыть гору посуды
В Курской области ввели новую выплату для потерявших жилье
Названо количество сбитых над Севастополем дронов ВСУ
В Польше раскрыли, при каком раскладе Украине нет места в Евросоюзе
«Я утонул в материалах»: адвокат о деле арестованного главреда Baza
Сонник: зомби-апокалипсис. Секреты подсознания. Расшифруйте кошмар!
Убийство таксиста и сожжение лисы на Вечном огне: дикие ЧП за день
Овечкин признался, что испытал на льду после рекордной шайбы
Не выходя из дома: как оформить международные права
Переговоры глав делегаций России и Украины стартовали в Стамбуле
Ключ к льготам и бонусам: как оформить единую карту петербуржца
Секретный аэродром в огне, кара за коррупцию, диаспоры паникуют: что дальше
Дальше
Самое популярное
Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.